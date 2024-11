Tabacco, De Carlo (FdI): "Accordo Masaf–Philip Morris Italia esempio virtuoso"

“L’accordo pluriennale siglato oggi tra il MASAF e Philip Morris Italia è un esempio virtuoso di lavoro sinergico per la tutela e valorizzazione della filiera nazionale di qualità. L’intesa sottoscritta oggi - in occasione del Forum internazionale dell’Agricoltura organizzato da Coldiretti - estendendosi su un orizzonte temporale mai così ampio, dieci anni, è garanzia di stabilità per uno dei più prestigiosi modelli di filiera agroindustriale nazionale, completamente orientata a produzioni innovative del Made in Italy. La produzione del tabacco di qualità destinato ai nuovi prodotti è una delle eccellenze migliori dei nostri territori su cui è importante continuare ad investire energie per una sempre maggiore crescita ed evoluzione, non solo in termini economici e commerciali ma anche occupazionali". E' quanto dichiara il Senatore Luca De Carlo (FdI), presidente della IX Commissione del Senato.