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Tabacco, Durigon (Ministero del Lavoro): "Tassazioni eccessive rischiano di favorire il contrabbando"

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18 settembre 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
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"Un aumento indiscriminato delle tassazioni rischierebbe di penalizzare la filiera italiana, mettendo in pericolo posti di lavoro e favorendo il mercato del contrabbando". Così il senatore Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo alla presentazione del "Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026", promossa da Logista con Fondazione Tor Vergata nell'ambito dell'evento "Logistica e distribuzione al servizio del Paese". Durigon ha richiamato la necessità di tutelare il comparto e accompagnare l'innovazione con regole equilibrate.

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