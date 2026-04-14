Tabacco, Durigon (min.Lavoro): "Inasprire regole per contrastare illegalità"

Per contrastare il fenomeno dell'illegalità legato ai prodotti da fumo e non da fumo “è certamente necessario inasprire regole, regolamenti e attività di ispezione per dare una risposta forte a questo comparto”. Sono le parole del sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, intervenuto oggi a Roma alla presentazione dei risultati della terza edizione della ricerca ‘Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell’illegalità’, realizzata da Logista in collaborazione con Ipsos Doxa, basata sui dati del 2025.

“Spesso il settore viene ridotto alla sola questione del fumo - aggiunge - ma dietro c'è un grande lavoro che parte dall'agricoltura: l'Italia, infatti, è uno dei maggiori esponenti europei nella coltura del tabacco. Credo quindi che sia oggettivamente fondamentale dare risposte concrete a tutta la filiera”, conclude.