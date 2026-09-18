Tabacco, Frega (Philip Morris): "Modello italiano all'avanguardia per controlli e regole"

"Negli anni l'Italia ha messo in piedi un impianto di distribuzione e di controllo estremamente fluido e d'avanguardia, anche nella protezione dei consumatori. Le categorie di prodotto, comprese quelle nuove, sono ben definite e danno l'opportunità a tutti di conoscere bene ciò che viene consumato secondo regole chiare. L'ipotesi di una equiparazione europea con le sigarette tradizionali rischia di mettere in pericolo questa filiera d'eccellenza, con un impatto stimato fino a 7,5 miliardi di euro e 85 mila posti di lavoro a rischio entro il 2030". Lo ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, a margine della presentazione del 'Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026' all'Auditorium Ara Pacis di Roma.