Tabacco: Masiello (Unitab Europa), 'contratti di filiera garantiscono qualità e occupazione'

"La filiera del tabacco italiana è un modello vincente di qualità, sostenibilità e innovazione. I contratti di filiera hanno garantito stabilità agli agricoltori, continuità produttiva e investimenti tecnologici, ma le nuove proposte europee rischiano di compromettere anni di lavoro e minare il futuro del settore". Così Gennarino Masiello, vice presidente di Coldiretti e presidente Unitab Europa, intervenendo, a Roma, all'evento dedicato alla crescita sostenibile e alla competitività del Made in Italy per la filiera tabacchicola.