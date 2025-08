Tabacco, Scordamaglia (Filiera Italia): "Bene impegno di lungo termine tra Coldiretti e Philip Morris Italia"

"L'accordo tra Philip Morris e Coldiretti è un modello che ha lanciato gli accordi di filiera nel nostro Paese e in Europa. Questa intesa oggi si rinnova con caratteristiche straordinarie: un commitment di lungo termine, pari a 10 anni, che dà certezza ai nostri produttori di tabacco". Lo afferma Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, a Verona in occasione della tappa conclusiva del roadshow "Il valore del nuovo accordo decennale di filiera Coldiretti-Philip Morris per i territori italiani". Dopo le tappe in Campania e Umbria, l'iniziativa ha fatto tappa in Veneto, una delle regioni cardine della produzione tabacchicola nazionale.