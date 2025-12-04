Tabacco: Scordamaglia (Filiera Italia), 'Bruxelles minaccia filiera da 44mila addetti in Italia'

"Bruxelles interviene alla cieca, senza distinguere tra prodotti realmente dannosi e quelli a riscaldamento, e insiste su misure fiscali che altrove hanno già fallito". Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, commenta così la revisione europea sulla tassazione dei prodotti del tabacco, tema che secondo gli esponenti del settore il settore rischia di penalizzare "una filiera che in Italia conta oltre 44 mila addetti e migliaia di aziende agricole, riconosciuta per qualità e sostenibilità". Scordamaglia è intervenuto al convegno 'Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere', a Roma.