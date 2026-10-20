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Taisch (Made): "Ai il più grande acceleratore di produttività dei prossimi anni"

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20 ottobre 2026 | 06.32
Redazione Adnkronos
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"Oggi la sfida legata all'intelligenza artificiale è ancora più complicata e alta, perché si tratta di una tecnologia in qualche modo lontana dal percepito dell'imprenditore medio, difficile da comprendere, in cui gli algoritmi rappresentano ormai una commodity. Made è chiamata a insegnare come si possa adottare l'Ai, che sarà il più grande acceleratore di produttività dei prossimi anni. Non possiamo perdere questo treno". Lo afferma Marco Taisch, presidente di Made - Competence Center Industria 4,0, in occasione dell'incontro, a Milano 'AI e Physical AI, l'impatto nel mondo reale', organizzato da Assolombarda in collaborazione con Regione Lombardia. Durante il convegno è stata firmata la delibera che dà il via alla fase due della Zona di Innovazione e Sviluppo (Zis) di Milano dedicata all'Intelligenza Artificiale, che prende il nome di "Officina AI". Promossa da Assolombarda, attuale capofila, la Zis vedrà Made Competence Center assumere il ruolo di hub e soggetto gestore.

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