Tech, Anastasi (Formez): "Nell'Ai bisogna puntare di più sul coraggio"

"Nel mio intervento ho invitato a puntare molto di più sul coraggio in tema intelligenza artificiale. Perché l'economia ci dice che i posti di lavoro e lo sviluppo arrivano a chi arriva prima e perché sperimentare non deve essere un fattore di paura, ma come qualcosa che porta a un miglioramento". Lo ha detto Giovanni Anastasi, presidente di Formez, durante la terza giornata della World Tech Conference 2026. L'appuntamento di rilevanza internazionale è organizzato da Micromegas Comunicazione a Milano