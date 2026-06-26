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Terremoto in Venezuela, il bilancio si aggrava: almeno 235 morti, oltre 40mila dispersi - Diretta

Tra le vittime, un cittadino italovenezuelano

Macerie dopo il terremoto in Venezuela - Afp
Macerie dopo il terremoto in Venezuela - Afp
26 giugno 2026 | 07.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Almeno 235 morti, oltre 4000 feriti, 40mila dispersi. Tra le vittime, un cittadino italovenezuelano. E' questo il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5.

Le operazioni di soccorso intanto proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri.

Il disastro arriva in un momento critico per il Venezuela, già in preda a una crisi politica e finanziaria.

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