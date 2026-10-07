Tech: Berghella (Armundia Group), 'importante declinare tecnologie sulla base delle diverse esigenze'

"Chi riesce ad implementare la tecnologia nei propri processi declinandola nella maniera corretta ne ha un beneficio in termini di rapidità e di efficienza nella creazione di nuovi prodotti per il mercato e, di conseguenza, nella gestione dei rischi e nel tenere sotto controllo tutti i processi di integrazione. In questo contesto, adottare un approccio modulare può portare a una programmazione più efficace ed efficiente della trasformazione tecnologica delle organizzazioni". Sono le parole con cui Gianluca Berghella, presidente e Ceo Armundia Group, illustra i temi al centro di "Armundia Talkinn 2026: Into the Deep. Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice', in programma mercoledì 14 ottobre, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.