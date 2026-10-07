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Tech: Berghella (Armundia Group), 'importante declinare tecnologie sulla base delle diverse esigenze'

07 ottobre 2026 | 10.10
Redazione Adnkronos
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"Chi riesce ad implementare la tecnologia nei propri processi declinandola nella maniera corretta ne ha un beneficio in termini di rapidità e di efficienza nella creazione di nuovi prodotti per il mercato e, di conseguenza, nella gestione dei rischi e nel tenere sotto controllo tutti i processi di integrazione. In questo contesto, adottare un approccio modulare può portare a una programmazione più efficace ed efficiente della trasformazione tecnologica delle organizzazioni". Sono le parole con cui Gianluca Berghella, presidente e Ceo Armundia Group, illustra i temi al centro di "Armundia Talkinn 2026: Into the Deep. Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice', in programma mercoledì 14 ottobre, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

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