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Tech, Contucci: 'grandi scienziati hanno sottoscritto manifesto per centro di ricerca europeo su Ai'

26 giugno 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho portato alla World Tech Conference 2026 un manifesto per la costruzione di un centro di ricerca europeo per l'intelligenza artificiale. Il manifesto, che è stato firmato da scienziati del calibro di Giorgio Parisi, di Yann Lecun, Joshua Banjo e Geoffrey Hinton, propone appunto la realizzazione di un centro di ricerca europeo per la ricerca perchè l'Ai, che alcuni considerano stabile, ha invece dei moti molto caotici, perché noi non sappiamo ancora come e perché funziona. Serve quindi molta ricerca fondamentale in questo campo per permettere al continente europeo di resistere allo scenario internazionale, dove Stati Uniti e Cina hanno dei ruoli molto invasivi. ". Così Pierluigi Contucci, professore di Fisica Matematica e presidente della sezione di Scienze Fisiche dell'Accademia delle Scienze di Bologna, partecipando, oggi a Milano, alla World Tech Conference 2026, il forum globale multi-stakeholder dedicato all'innovazione tecnologica.

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