Tech, Dodaro (Enea): "Tecnologia nucleare ha fatto molti passi avanti"

Le energie nucleari possono avere un ruolo nella transizione energetica, "quando si parla di scorie ci si riferisce principalmente al combustibile esausto, quello già utilizzato nelle centrali del passato. La tecnologia ha fatto passi avanti perché c'è un uso più efficiente del combustibile. Inoltre, la nuova generazione di reattori, quelli che saranno pronti nel prossimo decennio, potrà riutilizzare il combustibile e quindi si avrà una circolarità delle risorse con una riduzione importante del numero di scorie". Lo ha detto Alessandro Dodaro, Direttore del Dipartimento Nucleare (Nuc) Enea, alla World Tech conference 2026, il forum globale che per Dodaro rappresenta un momento importante "per aumentare la consa