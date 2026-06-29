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Tech, Dodaro (Enea): "Tecnologia nucleare ha fatto molti passi avanti"

29 giugno 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le energie nucleari possono avere un ruolo nella transizione energetica, "quando si parla di scorie ci si riferisce principalmente al combustibile esausto, quello già utilizzato nelle centrali del passato. La tecnologia ha fatto passi avanti perché c'è un uso più efficiente del combustibile. Inoltre, la nuova generazione di reattori, quelli che saranno pronti nel prossimo decennio, potrà riutilizzare il combustibile e quindi si avrà una circolarità delle risorse con una riduzione importante del numero di scorie". Lo ha detto Alessandro Dodaro, Direttore del Dipartimento Nucleare (Nuc) Enea, alla World Tech conference 2026, il forum globale che per Dodaro rappresenta un momento importante "per aumentare la consa

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