Tech, Giudice (Nyu): 'con il calcolo quantistico stiamo andando oltre il digitale'

"Il calcolo quantistico, in questo momento, sta trasformando i metodi di calcolo perché invece che utilizzare il sistema usuale del digitale, cioè 0 e 1, sta introducendo dei concetti quantistici, dove una variabile può assumere un qualsiasi valore in intermedio tra i due. Questo apre delle possibilità di calcolo completamente diverse e inaccessibili ai metodi usuali. Ciò che trovo più entusiasmante è il fatto che ricerche completamente astratte quelle presenti nella fisica teorica, di cui io mi occupo, riescano ad avere delle ricadute fondamentali anche a livello tecnologico. Oggi qui a Milano ci ritroviamo con scienziati e con rappresentanti del mondo industriale a discutere di come questa meccanica quantistica possa, in realtà, approfondire nuove tecnologie". Così Gian Francesco Giudice, Research Professor of Physics New York University (Nyu), Abu Dhabi, partecipando alla World Tech Conference 2026, che ha riunito al Mico di Milano i maggiori esponenti della rivoluzione tecnologica che sta trasformando il mondo. Il forum globale si propone come piattaforma permanente di incontro e collaborazione multi-stakeholder (Ricerca, Istituzioni, Industria) sui temi del Quantum e delle Tecnologie Esponenziali.