Terremoto, Savino (ad Hilti): "Serve confronto con tutti gli attori della filiera costruzioni"

“Abbiamo un’ambizione molto importante: vogliamo rendere il mondo delle costruzioni un mondo migliore. Siamo consapevoli che non possiamo farlo da soli: dobbiamo confrontarci e dialogare con tutti gli attori della filiera – ricerca, progettazione e costruzione. Quindi siamo molto contenti di avere oggi la XII edizione della Seismic, e lo dico sia con orgoglio, ma anche con un po’ di senso di responsabilità, perché per noi è molto rilevante questo momento di confronto nel percorso che vogliamo fare per rendere migliore il settore delle costruzioni e quindi anche il nostro Paese”. Ad affermarlo Alessandro Savino, amministratore delegato di Hilti Italia, in occasione della Seismic Academy, l’evento di riferimento nel panorama italiano sul tema della sicurezza sismica ora in corso a Milano, presso la Camera di Commercio Svizzera.

Citando il claim di questa edizione, 'Think Smart, Build Safe', Savino ne ha spiegato l'essenza: “‘Think smart’ nel senso che noi a monte immaginiamo l’intero ciclo di vita dell’opera, cercando di massimizzare efficienza, produttività e sostenibilità. ‘Build safe’ nel senso che vogliamo garantire la massima sicurezza per chi costruisce l’opera e per chi la abita successivamente. Lo vogliamo fare concretamente e quotidianamente, con i nostri sistemi di calcolo e di gestione del cantiere, con la nostra consulenza qualificata sul territorio ogni giorno. Quindi andiamo al di là del claim, che traduciamo in comportamenti sul campo quotidiani e concreti”.