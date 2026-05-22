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Terremoto, Sudati (Conforma): "Verifica di progetto evidenzia gli errori"

“Evita possibili contenziosi in fase realizzativa”

Alessandro Sudati - (Foto Adnkronos)
Alessandro Sudati - (Foto Adnkronos)
22 maggio 2026 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La verifica della progettazione indipendente consente di mettere in evidenza le principali casistiche di errore di progettazione che, se non individuate nella fase progettuale, rischiano di diventare possibili contenziosi in fase realizzativa in termini di aumento dei tempi e dei costi”. Così Alessandro Sudati, consigliere delegato Industry Costruzioni di Conforma, a margine della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti.

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Andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera, si tratta dell’evento di riferimento nel panorama italiano sul tema della sicurezza sismica, nonché di un’occasione di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese. “La verifica di progetto”, ha precisato Sudati, “è uno strumento che consente a un ente, a una stazione appaltante o a una committenza privata di controllare in maniera indipendente la progettazione, mettendo in risalto gli errori – spesso errori di coordinamento progettuale – che fanno emergere delle non conformità anche gravi, come il non rispetto di leggi, normative o esigenze espresse dalla committenza”.

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terremoto sicurezza sismica verifica di progetto
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