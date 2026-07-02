Si conclude oggi alle Corsie Sistine di Roma la prima edizione di The Last Question, il summit nato dal progetto editoriale Black Box, podcast di Chora Media e Will Media, ideato da Guido Brera. Tether, pioniere nella tecnologia delle stablecoin, è title sponsor dell'evento; presente sul palco con l'Ad Paolo Ardoino (presente tra gli spettatori anche Giancarlo Devasini, presidente che difficilmente si fa vedere in pubblico) l'azienda (azionista della Juventus) ha portato alle Corsie Sistine i robot di due delle società in cui investe: Neura e Generative Bionics.

Nel caso di Generative Bionics è la prima volta che l'azienda italiana deep tech mostra il body interno, funzionante, dei suoi umanoidi, finora portati in pubblico solo in forma di mock-up. Tra i cavalli della scuderia Tether presente anche il sistema di Ai 'decentralizzata' QVAC, progettato per funzionare direttamente sui dispositivi degli utenti senza dipendere da grandi data center.

"In occasione di The Last Question abbiamo toccato diversi temi, tra questi il tema della stabilità, precondizione necessaria per permettere alla nostra società di crescere e migliorare. Senza una moneta stabile una società non può prosperare, ma oggi serve anche un'intelligenza stabile. Non possiamo lasciare indietro i 4 miliardi di persone che ancora non hanno accesso ai sistemi finanziari primari e che oggi sono escluse anche dalle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Per questo stiamo sviluppando tecnologie open source come QVAC, che permettano a chiunque di utilizzare, sviluppare e far funzionare l'AI direttamente sui propri dispositivi", ha detto Paolo Ardoino, Ceo di Tether.

Per due giorni di evento imprenditori, economisti, scrittori, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il presente, offrendo al pubblico strumenti di lettura per interpretare l'impatto che l'innovazione sta avendo sugli equilibri economici, politici e sociali globali. Tra gli ospiti, Paolo Ardoino, Andrew Ross Sorkin, Kaiser Kuo, Walter Siti, David Avino, Stefano Buono, Matteo Del Fante, Saifedean Ammous, Paolo Giordano, Marcello Massimini, Alessandro Aresu, Cecilia Sala, Silvia Berzoni, Fra Roberto Pasolini e molti altri.

"Le Corsie Sistine nascono come ospedale e luogo di cura dell'uomo. The Last Question si inserisce in questa eredità: nell'era dell'intelligenza artificiale, la nostra magnifica umanità torna a essere protagonista. In questi due giorni abbiamo riunito a Roma alcune delle voci più autorevoli del panorama internazionale per confrontarci sulle grandi trasformazioni del nostro tempo: The Last Question nasce proprio da questa esigenza: provare, insieme, a rispondere alla domanda che attraversa il nostro tempo: quale umanità sopravviverà alle macchine?", ha commentato Guido Brera, presidente e fondatore di Be Water. (di Alessandro Pulcini)