circle x black
Cerca nel sito
 

TikTok, ByteDance firma accordo per nuova società Usa

La società allontana così lo spettro di un blocco negli Stati Uniti

TikTok, ByteDance firma accordo per nuova società Usa - Fotogramma /Ipa
TikTok, ByteDance firma accordo per nuova società Usa - Fotogramma /Ipa
19 dicembre 2025 | 08.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

TikTok ha firmato l'accordo per cedere la sua attività in Usa. ByteDance ha infatti annunciato un accordo con l'Amministrazione Trump , allontanando così lo spettro di un blocco negli Stati Uniti: l'intesa prevede la creazione di una nuova joint venture alla quale verrà trasferito il controllo operativo dell'applicazione negli Usa, dove vanta oltre 170 milioni di utenti. Nella nuova società ByteDance manterrà una partecipazione del 19,9% mentre Oracle, Silver Lake e l'emiratina MGX deterranno ciascuna il 15%, e il resto sarà controllato da partner degli attuali investitori di ByteDance. La Casa Bianca ha comunicato che Oracle dovrebbe monitorare l'algoritmo di raccomandazione di TikTok come parte dell'accordo.

L'accordo potrebbe chiudere un capitolo delicato - anche nei rapporti fra Pechino e Washington - a oltre cinque anni di distanza dal primo tentativo di Trump, nell'agosto 2020, di vietare l'app, evidenziando preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale statunitense. I dettagli dell'intesa riflettono i principi già definiti a settembre, quando Trump aveva posticipato al 20 gennaio l'applicazione di una legge che avrebbe vietato l'app, a meno che i suoi proprietari cinesi non ne avessero disposto la cessione. La nuova società statunitense TikTok USDS Joint Venture LLC dovrebbe avere una valutazione di circa 14 miliardi di dollari, ma il valore definitivo non è stato ancora reso pubblico nella giornata di giovedì. ByteDance dovrebbe avere uno dei sette membri del consiglio di amministrazione della nuova società mentre i soci americani avranno la maggioranza dei restanti posti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
TikTok ByteDance tiktok usa tiktok accordo usa
Vedi anche
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza