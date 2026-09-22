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Tlc, Duilio: "Il nuovo Sky Mobile è un passo importante nella nostra strategia di crescita"

L'ad di Sky Italia, 'un'offerta sempre più completa che unisce contenuti esclusivi e connettività fissa e mobile'

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia - (foto Ufficio stampa)
Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia - (foto Ufficio stampa)
22 settembre 2026 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il lancio del nuovo Sky Mobile segna un passo importante nella nostra strategia di crescita". Lo dichiara Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, presentando il nuovo servizio mobile gestito direttamente da Sky in qualità di operatore mobile virtuale (Mvno). "Come operatore Mvno ora possiamo offrire soluzioni modulate intorno alle esigenze dei clienti e condizioni vantaggiose per chi ci ha scelto da tempo, valorizzando la relazione costruita negli anni - aggiunge Duilio - È un’evoluzione naturale che ci permette di consolidare il nostro ruolo come partner ideale delle famiglie, con un’offerta sempre più completa e distintiva sul mercato, che unisce una proposta ricca di contenuti esclusivi, un’esperienza di visione unica che integra le principali app e una connettività fissa e mobile con performance eccellenti".

Il nuovo Sky Mobile sarà disponibile da domani con due piani, entrambi in 5G e con minuti illimitati: Sky Mobile Maxi, con 150 GB, e Sky Mobile Ultra, con 250 GB. I giga diventano illimitati per i clienti che scelgono di abbinare Sky Mobile a Sky TV o Sky Wifi. L'offerta non prevede vincoli di durata né costi di uscita. Condizioni dedicate sono previste per gli attuali clienti Sky, che potranno scegliere tra le due soluzioni: Sky Mobile Maxi con 250 GB e Sky Mobile Ultra con giga illimitati e fino a sei mesi in omaggio, in base agli anni trascorsi con Sky. Anche gli attuali clienti Sky Mobile powered by Fastweb potranno scegliere il nuovo Sky Mobile. La nuova offerta mobile si baserà sulla rete Fastweb + Vodafone, nell'ambito del rafforzamento della partnership tra le due aziende. Sky punta così a integrare la connettività mobile con Sky Wifi e con la propria offerta di contenuti televisivi, rafforzando il proprio ecosistema di servizi rivolti alle famiglie.

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Tlc Sky Mobile 5G Strategia di crescita
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