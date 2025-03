Tod's lancia passaporto digitale per la collezione My Gommino

Tod’s espande la sua offerta del Digital Product Passport (Dpp) all'iconico My Gommino, in collaborazione con l'Aura Blockchain Consortium e Temera, partner dell’ecosistema Aura e leader mondiale nelle soluzioni di tracciabilità per il settore del lusso. Basandosi sull'implementazione di successo dei Dpp per la borsa personalizzata Tod’s Di Bag, questa nuova espansione sottolinea l'impegno di Tod’s nel migliorare la tracciabilità e l'autenticità per i propri clienti.

Con My Gommino, i clienti Tod’s possono personalizzare le iconiche driving shoes del brand, creando la propria versione originale e artigianale scegliendo tra un’ampia gamma di varianti. Grazie alla collaborazione con Aura e Temera, ora sarà possibile scansionare il chip Nfc integrato nella suola destra delle loro My Gommino. Il chip e la soluzione di tracciabilità sottostante, fornito e supportato da Temera, consente ai clienti di registrare facilmente il proprio prodotto e certificarne la proprietà direttamente tramite smartphone. Questo processo garantisce anche l’accesso a un certificato di autenticità registrato sulla blockchain privata di Aura.

Oltre alla certificazione, Tod’s offre funzionalità aggiuntive esclusive, tra cui elementi narrativi all'interno del Dpp. Grazie ai dettagli e alle informazioni sugli artigiani che realizzano ogni paio di My Gommino, i clienti possono apprezzare ancora di più la qualità e la maestria artigianale del loro prodotto unico. Inoltre, tramite la wallet card ricevuta al momento della registrazione del Dpp, i proprietari potranno accedere a qualsiasi boutique Tod’s, scansionare il codice a barre – collegato in modo sicuro al database Crm di Tod’s – e vivere un’esperienza in-store personalizzata.

"Per noi di Tod’s, il Digital Product Passport non è solo uno strumento di autenticazione e tracciabilità del prodotto - afferma Carlo Alberto Beretta, general brand manager di Tod’s -. Sebbene questi aspetti siano fondamentali, vogliamo anche cogliere l'opportunità per rafforzare il legame con i nostri clienti, valorizzare la nostra artigianalità e raccontare la storia dei nostri prodotti iconici. Siamo entusiasti di continuare la collaborazione con Aura Blockchain Consortium per garantire i più alti standard di tracciabilità, autenticazione e storytelling per i nostri prodotti artigianali".

Inoltre, il passaporto digitale Tod’s offre ai clienti accesso a garanzie estese, al Tod’s Care, a un consulente dedicato, a eventi esclusivi e molto altro. Il lancio coincide anche con l'introduzione di nuovi modelli My Gommino, con ulteriori varianti di materiali, colori e stili. "Siamo lieti di annunciare la continuazione della nostra collaborazione con Tod’s - commenta Romain Carrere, ceo di Aura Blockchain Consortium -. Con l’ampliamento ambizioso della sua offerta Dpp oltre alla Di Bag costum, e grazie alle sue capacità di storytelling coinvolgenti, Tod’s riafferma che trasparenza, autenticità ed esperienza del cliente possono andare di pari passo come mai prima d’ora". Il Dpp My Gommino sarà disponibile dal 14 marzo 2025, in selezionate boutique Tod’s di tutto il mondo e su tods.com.