Ucraina, Trump: "Ottima call con leader europei e Zelensky, voto 10"

Il leader di Kiev: "Nessuna decisione senza di noi". Vance: "Riporteremo la pace in Europa"

Donald Trump - (Afp)
13 agosto 2025 | 18.34
Redazione Adnkronos
"La call con i leader e il presidente Zelensky è stata ottima, le darei 10. Incontreremo Putin e quindi chiamerò il presidente Zelensky e poi gli altri leader". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una cerimonia al Kennedy Center, commentando la video chiamata di oggi in vista del faccia a faccia con il presidente russo in programma a Anchorage, in Alaska, il 15 agosto.

Il presidente Usa ha assicurato che "se il primo incontro va bene, avremo un secondo incontro tra il presidente Putin, il presidente Zelensky e me, se vogliono che sia lì. Vorrei farlo quasi immediatamente dopo". "Ma potrebbe anche non esserci un secondo incontro", ha aggiunto Trump nel caso non riceva da Putin le risposte che cerca.

Vance: "Missione Trump è riportare di nuovo pace in Europa"

"Come amministrazione ci prefiggiamo la missione di riportare di nuovo la pace in Europa", ha detto il vicepresidente statunitense J.D. Vance riportando il commento di Trump alla fine della call. Vance, rivolgendosi ai soldati americani in una base militare in Inghilterra e ringraziandoli per il loro lavoro, ha poi aggiunto: "Ma come tutti sapete è impossibile portare la pace da qualche parte se i cattivi non sono preoccupati anche del fatto che abbiamo un'ottima aeronautica e un ottimo esercito per sostenere la pace, tanto per cominciare".

Zelensky: "Nessuna decisione senza di noi"

"Speriamo che il tema centrale (del summit Trump-Putin di venerdì in Alaska, ndr) sarà un cessate il fuoco. Il presidente degli Stati Uniti l'ha detto diverse volte", ha dichiarato in conferenza stampa Zelensky, precisando che Trump "mi ha proposto dopo l'incontro in Alaska di sentirci, discutere tutti i risultati, se saranno raggiunti, e definire i passi futuri".

"Tutti i leader del mondo vogliono una sola cosa, la pace in Ucraina", ha aggiunto Zelensky, ribadendo che "tutto ciò che riguarda l'Ucraina deve essere discusso con l'Ucraina: dobbiamo partecipare al dialogo. Trump oggi ci ha sostenuto e gli Stati Uniti sono pronti a sostenerci", aggiunge il leader di Kiev. "Putin non vuole la pace: sta bluffando, sta cercando di spingersi oltre la linea del fronte" per fingere di poter occupare tutta l'Ucraina, ma "non è così", dice auspicando ulteriori sanzioni contro Mosca se il Cremlino non dovesse accettare un cessate il fuoco. "Putin non può ingannarci", aggiunge il presidente ucraino, precisando che Trump ha promesso che lo contatterà dopo il summit con il presidente russo.

