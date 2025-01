Tour Mondiale della nave Vespucci, oltre 13.000 pubblicazioni e 1 milione di follower

Grande successo del Tour Mondiale Vespucci e del Villaggio Italia per le tappe in Medio Oriente di Doha (17-22 dicembre, 6^ tappa) e di Abu Dhabi (27-31 dicembre, 7^ tappa) con quasi 110.000 visitatori (oltre 52.000 per Doha e oltre 55.000 per Abu Dhabi). Con la conclusione della settima tappa del Villaggio Italia ad Abu Dhabi, il numero complessivo dei visitatori tra Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Doha e Abu Dhabi è di circa 365.000 di cui oltre 180.000 sono saliti a bordo della Nave Scuola della Marina Militare. Il numero complessivo degli utenti che segue gli account social del Tour Mondiale Vespucci ha raggiunto e superato il milione proprio nel corso della tappa di Abu Dhabi. Oltre 13.000 è il totale delle pubblicazioni tra media italiani, locali e internazionali che hanno raccontato il progetto, voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e al quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri.

Ad Abu Dhabi tante le visite istituzionali, dal Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana al Ministro della Difesa Guido Crosetto che ha ricevuto, per una bilaterale a bordo di Nave Vespucci, la visita del suo omologo emiratino HH Sheikh Hamdan Bin Mohammed, confermando come Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia siano diventati sempre più anche luogo di incontro e di dialogo istituzionale tra i Paesi.

In visita anche il Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale On. Maria Tripodi; il Sottosegretario di Stato alla Difesa sen. Isabella Rauti; l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti Lorenzo Fanara; il Comandante in Capo della Squadra Navale Ammiraglio Aurelio De Carolis e Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Due visite d’eccezione hanno colto di sorpresa i visitatori del Villaggio Italia di Abu Dhabi: la leggenda del calcio Alessandro Del Piero e il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli saliti a bordo di Nave Amerigo Vespucci con la “Coppa campioni d'Italia” trofeo simbolo del calcio italiano e del tricolore, e il celebre tenore Andrea Bocelli che a sorpresa ha omaggiato il pubblico presente cantando negli spazi del Villaggio Italia l’Inno Nazionale e la celeberrima “Con te partirò” brano simbolo del Tour Mondiale Vespucci e del Villaggio. Per il Villaggio Italia di Abu Dhabi due madrine d'eccezione: Serena Autieri e Veronica Maya.

A Doha la visita del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, del Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, del Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, dell’Ambasciatore d’Italia a Doha S.E. Paolo Toschi, dell’Amministratore Delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli e della sceicca Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani.

In entrambe le tappe presente anche Andrea Stella fondatore e Presidente dell’Associazione “Lo Spirito di Stella”, il primo catamarano completamente accessibile impegnato anch’esso in un tour mondiale nell’ambito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves Ruote sulle Onde – Around The World 2023-2025 promosso dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore della Difesa e da Difesa Servizi, rivolto a militari e civili con disabilità che hanno riportato lesioni permanenti nell'assolvimento del servizio, i quali, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, cognitive o sensoriali, hanno la possibilità di vivere un’esperienza di mare e di vela unica con la missione di dimostrare che abbattere le barriere è possibile.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti, intervenuta alla Cerimonia di chiusura del Villaggio Italia di Abu Dhabi, ha definito il Tour Mondiale di Nave Vespucci “un’icona identitaria italiana” e ha proseguito “Il progetto Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia è un esempio di soft power tutto italiano, dalla musica alla gastronomia, dall’arte al cinema. Un expo itinerante ed una vetrina di italianità che ha riscosso ovunque un successo pieno che inorgoglisce la nostra Nazione. Il Vespucci è un concentrato di bellezza, storia e fascinazione che non tramonta da 93 anni. Oggi più che mai ambasciatore e messaggero di valori italiani e simbolo di dialogo ed armonia tra i popoli”.

“Nel 2024 l'Amerigo Vespucci ha solcato un mare di affanni e sofferenze negli affari del mondo, portando con le sue splendide vele un forte messaggio di speranza e bellezza. Siamo felici di condividere questi valori con i nostri amici emiratini, che hanno contribuito con gioia al successo della tappa di Abu Dhabi del Tour Vespucci. Con la bellezza del veliero della Marina militare, la sensibilità dei tanti eventi culturali organizzati al Villaggio Italia e l'entusiasmo con il quale il pubblico emiratino ha partecipato, sono convinto che Italia e Emirati Arabi Uniti potranno lavorare fianco a fianco per un 2025 più sereno e più rispettoso dei valori universali dell'umanità” ha commentato l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti Lorenzo Fanara.

“Quella del Vespucci è un'impresa straordinaria che qui ad Abu Dhabi, settima tappa del Villaggio Italia nel Tour Mondiale, mi ha regalato emozioni uniche che in 42 anni non avevo mai vissuto. Il mio augurio a tutti gli italiani non può che essere di buon vento per un 2025 sereno e proficuo. Per noi della Marina Militare sarà sicuramente un anno molto intenso, in piena continuità con quello passato. Contribuiremo al massimo alla sicurezza marittima, dentro e fuori dal Mediterraneo, e alla stabilità di tutte le aree in cui siamo coinvolti insieme alle altre Forze Armate e proseguiremo l'impegno a favore del nostro personale, per il suo benessere e per attrarre i giovani a venire in Marina” ha dichiarato il Comandante in Capo della Squadra Navale Ammiraglio Aurelio De Carolis al termine della cerimonia conclusiva della tappa di Abu Dhabi.

“Il Villaggio Italia ha registrato ancora una volta il tutto esaurito, il pieno sold-out, anche ad Abu Dhabi, un vero e proprio "fenomeno Vespucci". Abu Dhabi ci ha accolto in maniera straordinaria. Grazie alla partnership con il porto è stato possibile realizzare il Villaggio Italia in maniera perfetta. L'expo è stato letteralmente preso d'assalto dai visitatori, segno di una storica e consolidata amicizia fra i due Paesi e fra i due popoli testimoniata anche da una presenza istituzionale molto importante e dalle relazioni istituzionali che si sono consolidate anche a bordo della nave.

Ora il Villaggio Italia si trasferirà a Gedda, per l'ultima tappa dell'iniziativa prima di far rientro nel Mediterraneo. Lo facciamo con un entusiasmo e una forza che ci hanno dato sette tappe straordinarie – ha dichiarato Luca Andreoli, Ceo di Difesa Servizi, che ha aggiunto - Il 2025, invece, segnerà il ritorno a casa, nel mare nostrum, con la prima sosta italiana in programma l'1 marzo a Trieste. Se il 2024 ha fatto conoscere il fenomeno Vespucci nel mondo il 2025 sarà sicuramente l'anno del Vespucci in Italia, a suggellare una campagna planetaria che è stata straordinaria per il nostro Paese. Questa nave è un simbolo dell'Italia e soprattutto dell'italianità".