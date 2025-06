Trasporti, Bitetti (Massimo Malena & Associati): “Costi del sistema di trasporto cresciuti del 25%”

“I costi del sistema di trasporto sono cresciuti negli ultimi anni del 25% e l'andamento del fondo Fondo nazionale trasporti non è invece indicizzato. Occorrerebbe anche intervenire per via legislativa, con una norma che imponga un’indicizzazione periodica delle tariffe del trasporto pubblico locale perché altrimenti la sostenibilità dei contratti di servizio è a rischio”. Bruno Bitetti, managing partner di Massimo Malena & Associati, ha riassunto così i punti cardine del suo intervento al 19° Convegno nazionale dell’Associazione trasporti (Asstra), a Roma.