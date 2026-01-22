circle x black
Trasporti: Caradonna (Fnm), 'collegamento Malpensa - Gallarate è orgoglio italiano e lombardo'

22 gennaio 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per il collegamento Malpensa - Gallarate, pari a quasi 5 chilometri di tratta, sono stati investiti circa 264 milioni di euro. Gran parte dell'intervento è stato fatto in gallerie artificiali e naturali, nel pieno rispetto del contesto ambientale. È un'opera motivo di grande orgoglio italiano e lombardo". Così Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, all'inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Un'opera promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm e realizzata in tempo per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

