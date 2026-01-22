circle x black
Cerca nel sito
 

Trasporti: da Malpensa a Gallarate in 8 minuti con nuova tratta ferroviaria 

22 gennaio 2026 | 18.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

La nuova tratta ferroviaria che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione, è operativa dal 23 gennaio e chiude l'anello ferroviario intorno all'aeroporto. Promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm, l'opera, che ha richiesto un investimento di oltre 264 milioni di euro, consente di raggiungere l'aeroporto in soli 8 minuti, contro i circa 30 precedenti, rendendo il treno la scelta più rapida e competitiva. Un'infrastruttura strategica anche in vista delle sempre più vicine Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza