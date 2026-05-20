Trasporti: Damiani (FI), 'Usare Pnrr e fondi UE per sostenere decarbonizzazione del trasporto aereo'

"Settore dei trasporti aerei è strategico per l'Italia, ma il processo di transizione sta incontrando difficoltà legate anche al contesto geopolitico internazionale; è necessario iniziare a mettere a sistema tutte le leve finanziarie a disposizione. Abbiamo chiesto al Ministro dell'Economia di avviare un confronto con l'Europa sull'utilizzo delle risorse del Pnrr e dei fondi di coesione". Lo ha dichiarato Dario Damiani, componente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, intervenuto a Roma all'incontro promosso dalla fondazione Pacta dedicato agli scenari della decarbonizzazione del trasporto aereo.