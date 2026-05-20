Trasporti: Eminente (Enac), 'Decarbonizzazione pilastro e Italia all'avanguardia nel settore'

"La decarbonizzazione ha un ruolo sempre più importante nel trasporto aereo, Italia all'avanguardia nell'approccio a queste tematiche. Commissione europea e Icao seguono con attenzione il tema della riarmonizzazione delle regole". Così Claudio Eminente, direttore centrale programmazione economica e sviluppo Infrastrutture Enac, intervenuto a Roma alla presentazione dello studio, presentato a Roma dalla Fondazione Pacta, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità.