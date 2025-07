Trasporti, Gibelli (Fnm): “Inauguriamo stazione di rifornimento a idrogeno e scommettiamo su filiera italiana”

“Dopo il progetto dell’Hydrogen Valley in provincia di Brescia, adesso inauguriamo la stazione di rifornimento a idrogeno sul sistema delle tangenziali di Milano, promossa all'interno del gruppo da Milano Serravalle. Un servizio innovativo che consentirà di intercettare la rete europea di distribuzione di idrogeno anche in Lombardia. La scommessa dell'idrogeno è quella di avere una filiera tutta italiana e la non dipendenza dall'estero”. Così Andrea Gibelli, presidente di Fnm Spa, intervenendo alla presentazione della prima stazione di rifornimento a idrogeno per il trasporto stradale a Carugate (Mi).