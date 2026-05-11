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Trasporti: Isi (Rfi), 'RFI accelera sul PNRR: 11,6 miliardi di investimenti e nuove tratte ferroviarie'

11 maggio 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
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"Nel 2025 abbiamo raggiunto 11,6 miliardi di euro di investimenti, un record che puntiamo a confermare anche nel 2026 con circa 1.300 cantieri operativi. Uno sforzo importante che ci permette di guardare agli obiettivi del PNRR con ottimismo. Ad oggi abbiamo già consuntivato oltre 18 miliardi di euro". Ha detto Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), intervenendo alla conferenza "Cantieri 2026: avanzamento lavori e prossime tappe" all'Auditorium di Villa Patrizi a Roma.

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