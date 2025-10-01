circle x black
Trasporti: Lucente (Regione Lombardia), 'Obiettivo far circolare treno a idrogeno'

01 ottobre 2025 | 14.16
"L'obiettivo è far circolare il treno a idrogeno che abbiamo già da un anno. Ne abbiamo acquistati sette e se ne aggiungeranno altri sette sulla linea di Brescia-Iseo-Edolo, una linea di 100 chilometri, tra andata e ritorno. Siamo a buon punto con le autorizzazioni e spero che a giugno 2026 questo treno possa cominciare ad andare in esercizio". Lo ha detto Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia, partecipando al convegno 'I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all'idrogeno', organizzato da Asstra – Associazione delle aziende di trasporto pubblico locale, nell'ambito di Expo Ferroviaria 2025.

