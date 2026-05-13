Trasporti: strategie per il rilancio del sistema Paese, da Fiera Milano in viaggio verso il futuro

Si sono aperte oggi a Fiera Milano, Transpotec Logitec, la manifestazione dedicata a logistica e trasporto merci, e Nme-Next mobility exhibition, la expo conference focalizzata sulla mobilità collettiva delle persone. Ideati e organizzati da Fiera Milano, i due appuntamenti si presentano con oltre 500 espositori su 6 padiglioni e più di 50 convegni, e offrono una quattro giorni di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder, riunendo l’intero ecosistema della mobilità delle merci e delle persone.

In linea con una visione che integra trasporto merci e persone è stato l’evento inaugurale 'Trasporti passeggeri e merci, politiche pubbliche e transizione: il sistema si confronta', organizzato da Fiera Milano in collaborazione con l’Albo degli autotrasportatori e le associazioni del trasporto collettivo, Agens, Anav e Asstra. Introducendo l'incontro, Sara Quotti Tubi, head of energy & transportation exhibitions di Fiera Milano, ha sottolineato l'importanza fondamentale dei due settori: "La mobilità collettiva si afferma sempre di più come leva di sviluppo urbano e la smart mobility richiede un cambiamento anche dal punto di vista culturale, visto che in Italia ci sono più di 700 auto ogni 1.000 abitanti. Allo stesso modo, la logistica è sempre più chiamata a dimostrare il proprio ruolo abilitante verso tutto il sistema economico, rappresentando una leva strategica, che vale il 9% del Pil e dalla cui resilienza dipende la competitività e la sicurezza di tutti i settori produttivi".

A conclusione delle due tavole rotonde che hanno messo a confronto rappresentanti dei due comparti, Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ricordato, attraverso un videomessaggio, l'importanza della logistica e dell'intermodalità, poste in questo momento davanti a sfide che ha definito epocali. Ha poi aggiunto: "Oggi ho alcuni incontri importanti a Roma proprio per preparare l'incontro con l'autotrasporto a Palazzo Chigi al fine di individuare delle misure che consentano di traguardare il 2026 mettendo in sicurezza i bilanci delle aziende, ma soprattutto la capacità logistica del Paese. Senza logistica non esiste industria, non esistono mercati. È il sistema nervoso e arterioso di un corpo, quello dell'industria italiana". Ha poi fatto riferimento al Pna, il piano per rilanciare il sistema aeroportuale italiano presentato ieri, che punta a potenziare l'intermodalità con il sistema ferroviario per il trasporto merci e passeggeri e agli investimenti, che ha definito senza precedenti, nell’ambito delle stesse infrastrutture ferroviarie.

Transpotec Logitec e Nme–Next mobility exhibition si confermano l'appuntamento di riferimento per chi ha la responsabilità di immaginare e costruire il futuro della mobilità in Italia e in Europa. Quattro giorni in cui la complessità del presente diventa occasione di confronto e le grandi sfide del settore -dalla transizione energetica alla digitalizzazione, dalla resilienza delle supply chain al ripensamento del trasporto pubblico- trovano lo spazio per trasformarsi in visioni condivise e soluzioni concrete.

Le manifestazioni proseguiranno fino a sabato 16 maggio a Fiera Milano.