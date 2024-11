Trasporto aereo, Troncone (Adr): "Bisogno di politiche industriali che incentivino produzione Saf"

“Le proposte per decarbonizzazione zero mirano a valorizzare la possibilità industriale di realizzare le soluzioni per la transizione, però sotto un cappello di sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica. La fondazione PACTA prova a fare da collante tra quello che l’industria può e deve fare e quello che poi è realisticamente sostenibile – dichiara Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma e presidente fondazione PACTA, a margine del terzo congresso fondazione PACTA - Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo –. Si punta non solo ad aeromobili sempre più efficienti ma anche a carburanti per l’aviazione, in primis biocarburanti, che saranno disponibile in misura più che sufficiente per la prima tappa del 2030, il 6% di biocarburanti nei nostri aeromobili. C'è bisgno di politiche industriali che ne incentivino la produzione. La fondazione sta sempre più valorizzando il carbon remuvals che sarà essenziale per gli obiettivi del 2050 di Parigi”.