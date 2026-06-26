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Trenitalia, attacco hacker sui dati dei passeggeri: "Non coinvolti credenziali o pagamenti"

Ecco quali sono le informazioni che potrebbero essere state oggetto di accesso non autorizzato

Hacker - fotogramma/ipa
Hacker - fotogramma/ipa
26 giugno 2026 | 14.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Attacco hacker a Trenitalia. L'azienda sta informando i propri clienti, tramite mail, che “a seguito di alcune verifiche, abbiamo rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati".

"Questo evento ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio”, dice Trenitalia, rassicurando però gli utenti che “non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti (come il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza)”.

Le informazioni 'rubate'

Le informazioni che potrebbero essere state oggetto di accesso non autorizzato potrebbero riguardare quindi: dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita del passeggero; nome e cognome dell’eventuale acquirente); dati di contatto (e-mail, numero di telefono); dati di viaggio (informazioni associate al titolo di viaggio, quali, a titolo esemplificativo, tratta, data e orario del viaggio, numero del titolo di viaggio); codice carta fedeltà, ove associato al titolo di viaggio; società/ ente datore di lavoro; tipologia di offerta o servizio associata al titolo di viaggio e dati necessari a fruire di dette offerte; estremi documento d’identità; dati connessi alla generazione del titolo di viaggio.

“Non appena rilevato l’evento, abbiamo immediatamente adottato tutte le misure necessarie per interrompere l’anomalia, mettere in sicurezza i sistemi e rafforzare ulteriormente i controlli, così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ripetersi”, scrive Trenitalia, nella mail inviata ai clienti.

Inoltre, l’azienda afferma di aver notificato l’accaduto all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e allo Csirt Italia e presentato denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. “Considerata la tipologia di dati coinvolti, potrebbe esserci il rischio che Lei riceva comunicazioni fraudolente o tentativi di contatto ingannevoli che fanno riferimento ai suoi viaggi”, avvisa però Trenitalia, ribadendo che “la protezione dei dati personali dei nostri clienti è per noi una priorità e continuiamo a lavorare per garantire la massima sicurezza dei nostri sistemi”.

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attacco hacker dati passeggeri sicurezza dei sistemi trenitalia roma italia
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