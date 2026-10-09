Turci (Italmatch): "Impegno concreto per l'ambiente, nostro obiettivo è chimica green"

"Italmatch Chemicals è un gruppo attivo nel settore della chimica di specialità. Il nostro primo obiettivo è stabilire che chimica è green e non è un ossimoro. Noi da sempre facciamo prodotti B2B sostenibili, anche di uso quotidiano, e cerchiamo di ridurre l'impatto ambientale con azioni concrete. Dal punto di vista sociale, le nostre politiche a livello mondiale ci permettono di cercare di avere dei team omogenei e dedicati alle attività di sostenibilità". Così Maurizio Turci, direttore generale di Italmatch Chemicals, in occasione della 14esima edizione del Salone della CSR e dell'Innovazione sociale all'Università Bocconi di Milano.