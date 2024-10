Turismo, su sostenibilità si gioca il futuro. Sangalli: "Governo sostenga le imprese"

L'appello di Confcommercio dal Tgg di Rimini. Attenzione all'ambiente ma non solo, serve anche sostenibilità economica e l'Italia si piazza quinta nel mondo per spesa stranieri con 56 mld dollari

“L’Italia migliora le sue performance e il turismo si conferma una risorsa preziosa per creare ricchezza e nuova occupazione. Ma sulla sostenibilità si gioca il futuro di tutti. Le imprese stanno correndo per adeguare i propri standard, incontrando, peraltro, l’apprezzamento dei viaggiatori ma il governo le deve sostenere in questa fase di transizione”. È l'appello lanciato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, in occasione del report della confederazione al convegno "Turismo obiettivo 2035: momento della verità e nuove sfide. Clima, migrazioni e strategie di adattamento" nell'ambito del Ttg Travel Experience di Rimini. "È chiaro che il turismo sia una delle nostre carte vincenti; auspichiamo, dunque, - ha sollecitato Sangalli - che vengano adottate politiche strutturali, adeguate e di lungo respiro, che tengano in considerazione anche la crescente interconnessione di questo settore con i temi della sostenibilità".

Del resto, la richiesta di un turismo più sostenibile arriva proprio dai consumatori. Infatti, 7 italiani su 10 secondo un’indagine Confcommercio Swg, valutano positivamente la loro scelta di vacanza se trovano nei servizi turistici personale formato sulle tematiche ambientali. Addirittura il 35% dei turisti sarebbe disposto a pagare un costo maggiore pur di usufruire di servizi turistici che adottano comportamenti di sostenibilità ambientale per hotel, ristoranti e stabilimenti balneari.

Sostenibilità ambientale ed economica e durante il convegno è stato evidenziato come da oggi al 2035 emergeranno nuovi Paesi sia per quanto riguarda le spese dei turisti che i ricavi. L'Italia, che attualmente riceve molti turisti da Germania e Stati Uniti, dovrà adattarsi e cercare di attrarre visitatori dai Paesi in più rapida crescita. Entro il 2035, l'India avrà un'economia cresciuta del 256%, mentre altri Paesi come Indonesia, Cina, Turchia e Emirati Arabi vedranno aumenti superiori al 100%. Stati Uniti cresceranno del 40%, mentre Germania e Francia avranno aumenti limitati

Quanto al valore della spesa dei turisti internazionali nelle diverse destinazioni, a livello mondiale, gli Stati Uniti sono al primo posto con un valore che ha superato i 175 miliardi di dollari. La Spagna è il primo Paese europeo, con una spesa di 92 miliardi di dollari, e supera sia il Regno Unito che la Francia. L’Italia si è posizionata al quinto posto, con circa 56 miliardi di dollari, superando di poco gli Emirati Arabi Uniti, secondo una elaborazione di Confcommercio su dati Unwto.