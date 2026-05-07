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Ue, Fiocchi (FdI): "Tracciabilità e consorzi per proteggere Made in Italy"

Così l'eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr), a margine del convegno "L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom

Pietro Fiocch - (Foto Adnkronos)
Pietro Fiocch - (Foto Adnkronos)
07 maggio 2026 | 18.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per proteggere il Made in Italy e la competitività della filiera agroalimentare italiana dalla concorrenza extra-Ue è fondamentale il controllo della filiera ed è importante il ricordo a consorzi. Lo dichiara Pietro Fiocchi, eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr), a margine del convegno "L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel corso del quale si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.

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"È bellissimo fare un marchio italiano spettacolare, ma se poi compro le pelli dall'India per poi assemblarle in Italia e dico che è un prodotto italiano non è più tanto vero", riflete l'europarlamentare, sottolineando l'importanza della tracciabilità e del controllo lungo l'intera filiera. Sul versante della protezione dalla concorrenza estera Fiocchi evidenzia che il ruolo dei consorzi "è molto importante" perché consentono di fare risparmiare attraverso gli acquisti di massa, proteggere i brand, spendere congiuntamente per valorizzarli, come fatto dalla Toscana con i vini negli Stati Uniti.

"Poi è molto importante che venga fatta una distinzione molto importante su quello che è la filiera", prosegue. "Un caso che salta all'occhio ed è molto importante è il grano canadese", per la cui produzione "si usano due volte e mezzo i fitofarmaci che noi agricoltori italiani non possiamo usare, arriva dopo 7.000 km di trasporto emettendo CO2 in Pianura Padana e costa meno del nostro grano. Ecco, questo non va bene e va ammesso che nella filiera c'è qualcosa che non quadra".

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Made in Italy Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi Ue Pe
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