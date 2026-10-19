In occasione della Giornata europea della statistica la Banca d'Italia lancia il nuovo Portale delle Statistiche, un punto di accesso semplice e unificato per reperire, comprendere e utilizzare i dati sull'economia e sulla finanza. Presentando l'iniziativa alla stampa, il vicedirettore generale di Bankitalia Sergio Nicoletti Altimari ha spiegato che il nuovo portale "nasce per mettere a disposizione di un pubblico sempre più ampio il grande patrimonio di dati economici e finanziari raccolti ed elaborati dalla Banca d’Italia.”

Con il nuovo portale la Banca d'Italia intende ampliare la platea degli utilizzatori delle proprie statistiche, offrendo a cittadini, giornalisti, studenti e ricercatori strumenti più immediati per conoscere la realtà economica e finanziaria attraverso i dati ufficiali. La moltiplicazione delle fonti informative e il crescente ricorso all'Ai generativa rendono ancora più importante l'accesso a dati affidabili, accompagnati da spiegazioni chiare anche per chi non possiede competenze economiche o statistiche.

"Trovare le informazioni diventa più semplice e immediato - ha detto Nicoletti Altimari - Per consultare le statistiche non sarà più necessario conoscere le fonti o sapere come sono organizzate le banche dati. Basterà partire dall’argomento di interesse, ad esempio il credito, i risparmi delle famiglie o l’andamento dell’economia. Per ogni tema, la Banca d’Italia ha selezionato gli indicatori più significativi e predisposto spiegazioni chiare e intuitive".

Una delle principali novità è la semplicità di consultazione, organizzata per temi e fenomeni economici: gli utenti possono partire dall'argomento di interesse e trovare gli indicatori più rilevanti, corredati da spiegazioni esplicative. Spazio anche ai temi al centro del dibattito pubblico per favorire una migliore comprensione e decisioni più consapevoli, mentre grafici e tabelle interattivi permettono agli utenti esperti confronti internazionali e approfondimenti mirati.

La nuova piattaforma si affianca alla Base dati statistica, che resta il riferimento principale per l'intero patrimonio delle serie statistiche dell'istituto, e consente l'accesso alla sezione dedicata ai microdati del Research data center. Particolare attenzione è stata infine dedicata all'accessibilità per le persone con disabilità visiva e all'uso di tecnologie assistive. Il portale è raggiungibile all'indirizzo https://statistiche.bancaditalia.it/.