Università, Garzoni (Lum): "Crescita costante, ospitiamo mille matricole"

'La Lum compie 25 anni, è un momento di maturità durante il quale si traccia un primo bilancio'

Università, Garzoni (Lum):
07 novembre 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Questa giornata assume un significato speciale perché la Lum compie 25 anni. E' un momento di maturità durante il quale si traccia un primo bilancio: abbiamo raggiunto quota quattromila studenti e quest’anno ospitiamo mille matricole”. E' quanto dichiarato da Antonello Garzoni, rettore dell’Università Lum, Giuseppe De Gennaro, durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026.

"Stiamo crescendo tanto - ha proseguito Garzoni - abbiamo centoventi docenti di ruolo, quindici dei quali sono al top della ricerca mondiale. Pensiamo che sia molto importante rispondere alle esigenze del territorio: siamo l’unica università non statale ad avere i corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Medicina. Questo significa lavorare attraverso sinergie: stiamo pensando di aggiungere un nuovo percorso in Ingegneria biomedica che rappresenta un vero e proprio punto di intersezione”.

“Credo - ha concluso - che questo percorso che abbiamo lanciato possa rappresentare la base per il futuro”.

