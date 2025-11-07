Università, Garzoni (Lum): "Crescita costante, ospitiamo mille matricole"

'La Lum compie 25 anni, è un momento di maturità durante il quale si traccia un primo bilancio'
“Questa giornata assume un significato speciale perché la Lum compie 25 anni. E' un momento di maturità durante il quale si traccia un primo bilancio: abbiamo raggiunto quota quattromila studenti e quest’anno ospitiamo mille matricole”. E' quanto dichiarato da Antonello Garzoni, rettore dell’Università Lum, Giuseppe De Gennaro, durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026.
"Stiamo crescendo tanto - ha proseguito Garzoni - abbiamo centoventi docenti di ruolo, quindici dei quali sono al top della ricerca mondiale. Pensiamo che sia molto importante rispondere alle esigenze del territorio: siamo l’unica università non statale ad avere i corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Medicina. Questo significa lavorare attraverso sinergie: stiamo pensando di aggiungere un nuovo percorso in Ingegneria biomedica che rappresenta un vero e proprio punto di intersezione”.
“Credo - ha concluso - che questo percorso che abbiamo lanciato possa rappresentare la base per il futuro”.