Urso: “Camere di commercio ruolo di raccordo e assistenza fondamentale su territorio”

“Abbiamo sempre creduto sul sistema Italia fatto di piccole, medie e microimprese che sono un modello produttivo e non certo un'anomalia, fatto di rappresentanza sociale e produttivo, di una democrazia economica di cui siamo orgogliosi, con la sua rete di Camere di Commercio che svolgono un ruolo fondamentale di raccordo sul territorio e di assistenza e con le sue rappresentanze imprenditoriali e sindacali”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, in occasione dell’Assemblea di Unioncamere, riunitasi a Roma per l’elezione del presidente e dei nuovi componenti dell’organo.