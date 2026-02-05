circle x black
Cerca nel sito
 

Uscito primo numero rivista Inps 'del Futuro', focus sui Valori

Uscito primo numero rivista Inps 'del Futuro', focus sui Valori
05 febbraio 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo il numero zero presentato in anteprima durante ForumPA 2025 è in distribuzione il numero 1 di “del Futuro”, la rivista internazionale INPS, dal titolo 'Il futuro come responsabilità!': un numero di oltre 70 pagine, pubblicato in italiano e inglese, arricchito da approfondimenti multimediali e costruito grazie ai contributi di dirigenti dell’Istituto, dei professionisti che lavorano per l'istituto, di associazioni nazionali e di professionisti della comunicazione. Il focus del numero 1 - si sottolinea - è dedicato ai Valori INPS, al centro di una riflessione sviluppata negli ultimi anni e confluita nel “manifesto dei valori” presentato a luglio 2025. Integrità, Equità, Centralità della persona, Responsabilità sociale, Innovazione sono i cinque assi attorno a cui si sviluppa il dibattito del magazine, con l’obiettivo di collegare principi, scelte e trasformazioni che attraversano il Paese e il contesto europeo.

"In questo quadro i valori non sono solo un esercizio identitario, ma criteri operativi che danno continuità alla missione dell’istituzione”, sottolinea Gabriele Fava, Presidente INPS che evidenzia come “il rapporto con le nuove generazioni è un punto nevralgico; non basta ascoltarle, occorre un sistema che permetta loro di orientarsi in un Paese che cambia più rapidamente delle opportunità reali”.

Nel numero trovano spazio riflessioni dedicate all’innovazione e alla transizione tecnologica. Valeria Vittimberga, Direttore generale INPS, osserva che “proteggere il confine tra uomo e macchina non significa rifiutare la tecnologia” e che la Pubblica Amministrazione “deve guidare la transizione tecnologica perché la sua missione è la cura dell’interesse pubblico, per sua natura inscindibile dalla dimensione etica”.

Come spiega Giuseppe Conte, Direttore Editoriale di “del Futuro” e Direttore Centrale Relazioni Internazionali INPS: “discutere del futuro significa provare a cogliere i mille segnali del passaggio dalla società industriale a quella post-industriale, i bisogni nuovi e crescenti dei cittadini e il ruolo delle istituzioni di sicurezza sociale”. La dimensione quotidiana della missione dell’Istituto è richiamata da Salvatore Santangelo, Direttore Responsabile di “del Futuro” e Dirigente Vicario della Direzione Centrale Comunicazione INPS: “la missione di INPS prende forma attraverso ogni interazione; dietro ogni domanda c’è una persona, una famiglia, una comunità che porta con sé storie e bisogni”. Il percorso editoriale si collega anche a un lavoro di linguaggio e di comunità interna, come spiega Diego De Felice, Direttore del comitato di redazione di “del Futuro” e Direttore Centrale Comunicazione INPS, coerente con “un approccio innovativo e lungimirante” orientato a “dare vita a una community interna che funga da incubatore per i temi cruciali al centro del dibattito sul welfare italiano”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Inps del Futuro ForumPA 2025 valori INPS innovazione transizione tecnologica
Vedi anche
Milano Cortina, Mattarella arriva al Villaggio Olimpico - Video
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza