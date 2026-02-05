Uscito primo numero rivista Inps 'del Futuro', focus sui Valori

Dopo il numero zero presentato in anteprima durante ForumPA 2025 è in distribuzione il numero 1 di “del Futuro”, la rivista internazionale INPS, dal titolo 'Il futuro come responsabilità!': un numero di oltre 70 pagine, pubblicato in italiano e inglese, arricchito da approfondimenti multimediali e costruito grazie ai contributi di dirigenti dell’Istituto, dei professionisti che lavorano per l'istituto, di associazioni nazionali e di professionisti della comunicazione. Il focus del numero 1 - si sottolinea - è dedicato ai Valori INPS, al centro di una riflessione sviluppata negli ultimi anni e confluita nel “manifesto dei valori” presentato a luglio 2025. Integrità, Equità, Centralità della persona, Responsabilità sociale, Innovazione sono i cinque assi attorno a cui si sviluppa il dibattito del magazine, con l’obiettivo di collegare principi, scelte e trasformazioni che attraversano il Paese e il contesto europeo.

"In questo quadro i valori non sono solo un esercizio identitario, ma criteri operativi che danno continuità alla missione dell’istituzione”, sottolinea Gabriele Fava, Presidente INPS che evidenzia come “il rapporto con le nuove generazioni è un punto nevralgico; non basta ascoltarle, occorre un sistema che permetta loro di orientarsi in un Paese che cambia più rapidamente delle opportunità reali”.

Nel numero trovano spazio riflessioni dedicate all’innovazione e alla transizione tecnologica. Valeria Vittimberga, Direttore generale INPS, osserva che “proteggere il confine tra uomo e macchina non significa rifiutare la tecnologia” e che la Pubblica Amministrazione “deve guidare la transizione tecnologica perché la sua missione è la cura dell’interesse pubblico, per sua natura inscindibile dalla dimensione etica”.

Come spiega Giuseppe Conte, Direttore Editoriale di “del Futuro” e Direttore Centrale Relazioni Internazionali INPS: “discutere del futuro significa provare a cogliere i mille segnali del passaggio dalla società industriale a quella post-industriale, i bisogni nuovi e crescenti dei cittadini e il ruolo delle istituzioni di sicurezza sociale”. La dimensione quotidiana della missione dell’Istituto è richiamata da Salvatore Santangelo, Direttore Responsabile di “del Futuro” e Dirigente Vicario della Direzione Centrale Comunicazione INPS: “la missione di INPS prende forma attraverso ogni interazione; dietro ogni domanda c’è una persona, una famiglia, una comunità che porta con sé storie e bisogni”. Il percorso editoriale si collega anche a un lavoro di linguaggio e di comunità interna, come spiega Diego De Felice, Direttore del comitato di redazione di “del Futuro” e Direttore Centrale Comunicazione INPS, coerente con “un approccio innovativo e lungimirante” orientato a “dare vita a una community interna che funga da incubatore per i temi cruciali al centro del dibattito sul welfare italiano”.