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Verisure: la sicurezza domestica si estende oltre le mura domestiche

13 luglio 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mercato della sicurezza domestica vive un cambio di paradigma guidato da una nuova esigenza dei consumatori: proteggere gli spazi esterni all'abitazione, prima che le minacce raggiungano la soglia di casa. I dati dell'ultimo Osservatorio Censis-Verisure confermano la vulnerabilità di porte (il 48% dei casi) e finestre e porte finestre (in oltre il 46% dei casi), spingendo il 57% dei proprietari di case indipendenti verso soluzioni preventive (dato Kantar per Verisure 2026). Per intercettare questa domanda, Verisure lancia il nuovo Allarme con Scudo Perimetrale: un dispositivo che unisce intelligenza artificiale, visione Full HD e un design premiato con il Red Dot Design Award. La vera leva competitiva resta però l'integrazione del fattore umano, grazie al collegamento h24 con la Centrale Operativa e le Guardie Particolari Giurate, trasformando così la sicurezza da passiva a scudo attivo e tempestivo.

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