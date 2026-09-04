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Vicenzaoro: Farsura (Ieg): “inaugurato nuovo padiglione. Puntiamo a leadership internazionale del Salone”

"Traguardo superato egregiamente nonostante due anni di lavori e senza fermare la manifestazione"

Matteo Farsura - (Foto Adnkronos)
Matteo Farsura - (Foto Adnkronos)
04 settembre 2026 | 18.24
Redazione Adnkronos
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“C’è grande soddisfazione ed emozione per questo nuovo padiglione 2 che è stato inaugurato. Abbiamo superato egregiamente due anni e quattro edizioni di Vicenzaoro con il cantiere nel mezzo e questo è stato possibile grazie al lavoro trasversale di tutto il team di Italian Exhibition Group, e oggi siamo pronti per ripartire con un posizionamento ancora più internazionale di Vicenzaoro, grazie al padiglione al centro del quartiere, che ci darà la possibilità di diventare un riferimento per il settore orafo internazionale”.

Lo ha detto Matteo Farsura, Global Exhibition Manager della divisione Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Group, alla giornata d’apertura di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato IEG - Italian Exhibition Group, in programma dal 4 all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.

“L’offerta ed il format del Boutique show che abbiamo sempre rispettato, sia nel momento della transizione e ancor di più adesso, permette ai buyer di selezionare il meglio della produzione internazionale. Ed oggi abbiamo completato anche un nostro obiettivo: integrare anche T.Gold, la manifestazione delle tecnologie e oggi possiamo dire finalmente di avere tutta la filiera rappresentata in modo logico rispetto a quello che richiede il mercato, all'interno dello stesso quartiere di Vicenza”, conclude.

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Tag
Vicenza Oro Salone dell'oreficeria e della gioielleria leadership internazionale
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