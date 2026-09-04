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Vicenzaoro, Nardin (Provincia Vicenza): "Rispettati tempi consegna Padiglione"

04 settembre 2026 | 18.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Ciò che celebriamo oggi vuole essere un auspicio. Aver rispettato una promessa e i tempi di consegna, da amministratore pubblico, mi auguro possa diventare la normalità: in un Paese che funziona nel rispetto dei cittadini e delle imprese, questo non deve più rappresentare un'eccezione. Chiedo di venire misurati per quello che facciamo e non per ciò che promettiamo”. Il presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, ha commentato così l’apertura del Padiglione 2 nella giornata inaugurale di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato Ieg - Italian Exhibition Group, fino all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.

Ringraziando poi le istituzioni e gli attori tutti che hanno reso possibile l’apertura del padiglione nei tempi stabiliti, dichiara: “Questo è il ‘sistema Vicenza’: il nostro compito è favorirlo e far sì che quelle che troppo spesso restano promesse si trasformino in fatti concreti. Oggi il mondo dell'oro trova qui la sua nuova dimora. L'arte orafa vicentina, italiana e mondiale, trova a Vicenza la sua nuova, bellissima casa”, conclude.

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Vicenzaoro Padiglione 2 salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria
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