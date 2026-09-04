circle x black
Cerca nel sito
 

Vicenzaoro, Squarcialupi (Federorafi): "Momento complesso per settore, ma bene Usa con +22%"

Maria Cristina Squarcialupi - (Foto Adnkronos)
Maria Cristina Squarcialupi - (Foto Adnkronos)
04 settembre 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Per il settore questo momento è complesso, continua a esserlo ed è molto differenziato nei vari mercati. Nel dettaglio, a soffrire sono i paesi del Golfo e la Turchia, che nel periodo da gennaio a marzo del 2026 hanno registrato, rispettivamente, -29% e -99%. Abbiamo dei segnali positivi, invece, da parte degli Stati Uniti con un +22% e anche Svizzera, Francia e Irlanda, che sono cresciute e sono molto importanti proprio come hub strategici per i grandi brand internazionali del lusso che producono in Italia”. Così Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Confindustria Federorafi, in occasione della prima giornata di lavori di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato Ieg - Italian Exhibition Group, in programma fino all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.

“Dal punto di vista strategico è importante continuare a diversificare i mercati, cercare nuovi sbocchi e portare le nostre aziende in tutte le parti del mondo dove si possono commercializzare i nostri prodotti, che continuano ad essere al meglio per quanto riguarda design, creatività e manifattura”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vicenzaoro settore orafaio lusso design creatività manifattura
Vedi anche
News to go
Onu vota per superare mappa di Mercatore
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza