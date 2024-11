Violenza su donne, con 'Una cima rossa' al via iniziative Lega Navale Italiana

La Lega Navale Italiana lancia anche nel 2024 una cima rossa per fermare la violenza sulle donne. Nell’ambito degli eventi promossi per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, da oggi e fino al 1° dicembre l’associazione promuove una settimana di incontri di sensibilizzazione con esperti ospitati nelle sedi della LNI, conferenze nelle scuole e attività nautiche, anche a bordo delle “barche della legalità”, imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e affidate dallo Stato alla LNI per finalità di pubblico interesse. L’iniziativa vede il coinvolgimento di numerose istituzioni locali, istituti scolastici, forze dell’ordine, associazioni e centri anti-violenza.

L’obiettivo della campagna “Una cima rossa”, quest’anno alla seconda edizione, è quello di denunciare ogni forma di violenza fisica e psicologica e di discriminazione economica e sociale perpetrata nei confronti delle donne e di promuovere sul territorio iniziative culturali, sportive e di formazione legate al mare e alla nautica che mettano al centro la promozione dei valori del rispetto, della solidarietà e dell’inclusione sociale, che orientano ogni giorno l’operato della Lega Navale Italiana, in particolare verso i giovani. La “cima rossa”, scelta come simbolo della campagna, vuole testimoniare un supporto concreto offerto alle donne in difficoltà e un legame che unisce le 255 Sezioni e Delegazioni della LNI nella condanna alla violenza di genere. La campagna si concluderà idealmente il 30 novembre a Chiavari (GE) con il 1° “Forum Nautica al femminile” promosso dalla Lega Navale Italiana Sezione di Chiavari-Lavagna in collaborazione con la Presidenza Nazionale della LNI. L’evento, con gli interventi di professioniste legate al mondo del mare, sarà incentrato sulla promozione di una sensibilità di genere nell’ambito del settore nautico, con l’obiettivo di creare un ambiente associativo di supporto, collaborazione e crescita per le donne contro ogni forma di discriminazione.

"Continuiamo ad assistere al drammatico fenomeno della violenza di genere che si caratterizza purtroppo in un preoccupante coinvolgimento di ragazzi anche minorenni. Pertanto la LNI, insieme alle famiglie, alle istituzioni e alla scuola, interviene per un cambiamento culturale, lavorando in particolare con i più giovani”, afferma Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana. “Con la campagna “Una cima rossa” vogliamo ribadire con forza la condanna alla violenza e alla sopraffazione di genere e nel contempo impegnare soci e strutture nell’educazione, attraverso il mare e l’attività nautica, ai valori del rispetto, della solidarietà, della legalità e supportare con progetti mirati le donne che hanno subito violenza. Le strutture della LNI devono essere non solo il 25 novembre un presidio di promozione sociale al servizio del territorio, com’è nello spirito e nei valori della nostra associazione”, conclude il presidente della LNI.

Nell’ambito della campagna, la Lega Navale Italiana promuove il servizio pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio “1522”, un numero gratuito e un’app, attivi 24 ore su 24 con operatrici specializzate per le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Il calendario delle attività della campagna “Una cima rossa” è disponibile sul sito www.leganavale.it.