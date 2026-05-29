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V.Margiotta (Confsal): "In nostri contratti clausola a tutela preposto"

"È una buona pratica contrattuale che auspichiamo possa diffondersi nella contrattazione di maggiore applicazione”.

V.Margiotta (Confsal):
29 maggio 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con la nostra contrattazione collettiva abbiamo scelto di rispondere concretamente all’appello contenuto nell’articolo 18 del D.lgs. 81/2008, laddove si prevede che i contratti collettivi possano stabilire un emolumento per il preposto. Abbiamo ritenuto che quel ‘possono’ dovesse tradursi in una tutela effettiva. Per questo, nei contratti collettivi nazionali stipulati e depositati presso il Cnel da Confsal e Confsal Federlavoratori, abbiamo introdotto una clausola specifica di valorizzazione e tutela del preposto, che prevede un indennizzo economico e una copertura assicurativa per la tutela legale e per la responsabilità civile. È una buona pratica contrattuale che auspichiamo possa diffondersi nella contrattazione di maggiore applicazione”. Lo ha dichiarato a Valentina Margiotta, responsabile dipartimento Confsal bilateralità e contrattazione collettiva, intervenendo ad Ambiente Lavoro a Bologna Fiere.

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infortuni contratti collettivi preposto tutela legale
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