circle x black
Cerca nel sito
 

Volpi (Sapienza Università di Roma): " Oggi i legami sentimentali devono superare la prova della dimensione online e social"

23 febbraio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"C'è una nuova dimensione amorosa che ho chiamato nel mio libro un nuovo lessico amoroso fatto di visualizzazioni like, views, sondaggi e questo può dare un carico emotivo ulteriore al già carico emotivo che si attiva nella messa alla prova della dimensione affettiva. E in caso di fragilità narcisistica, che è molto comune nei giovani ragazzi che si stanno formando nella dimensione amorosa, può portare a degli incidenti di percorso, che senza una base sicura familiare e una difficoltà di comunicazione con l'adulto possono incrementare una disregolazione emotiva e portare a delle dimensioni molto molto forti." Così Barbara Volpi, Psicologa e psicoterapeuta, PhD in Psicologia dinamica e clinica alla Sapienza Università di Roma, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza