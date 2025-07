Voltaggio (Joule Eni): "Dock startup lab incubatore di soluzioni concrete per il mercato"

"Dock Startup Lab è una delle più importanti iniziative di accelerazione imprenditoriale in Europa. Motivo per cui già da tre anni ospitiamo all'interno dell'area del Gazometro di Roma studenti che vengono dal mondo dell'università e che propongo con i loro spin off, la realizzazione di prodotti e servizi che possono scalare sul mercato". Sono le parole di Mattia Voltaggio, Head of Joule, la scuola di Eni per l'impresa, all'edizione 2025 di Demo Day di Dock Startup Lab che conclude il programma di pre-incubazione per startup organizzato da Unfold Tomorrow, un programma riconosciuto tra i migliori in Europa dal Financial Times. Gazometro di Roma