circle x black
Cerca nel sito
 

Welfare aziendale innovativo, Unoaerre punta sulla prevenzione: screening dermatologico ai dipendenti con partner Lilt di Arezzo

L'8 giugno visite a cura dei medici dell'Irccs Idi di Roma

Welfare aziendale innovativo, Unoaerre punta sulla prevenzione: screening dermatologico ai dipendenti con partner Lilt di Arezzo
03 giugno 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una campagna di prevenzione dei tumori della pelle. E' l'obiettivo dell'iniziativa promossa da Unoaerre e dedicata ai dipendenti del gruppo, che conferma l'attenzione dell'azienda al benessere delle persone e alla cultura della prevenzione. Partner è la Lilt di Arezzo, realtà del volontariato locale radicata in tutta Italia e nota per la capillare diffusione del messaggio della prevenzione primaria, secondaria e terziario. "Concretamente - riporta una nota - si comincerà con la campagna di prevenzione dei tumori della pelle, il giorno 8 giugno. Circa 300 dipendenti di Unoaerre e delle aziende Unoglam ed Ercolani Galvanotecnica si sottoporranno a visite di screening dermatologico che eseguiranno i medici dell'Idi-Irccs di Roma (Istituto dermopatico dell'Immacolata), conosciuto in tutta Italia per essere centro di eccellenza in dermatologia".

CTA

"La salute e il benessere delle persone rappresentano un valore centrale per Unoaerre - afferma la presidente Maria Cristina Squarcialupi - Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un segnale del nostro impegno verso il benessere e la salute dei nostri collaboratori. La prevenzione rappresenta un valore fondamentale e siamo orgogliosi di poter realizzare questa iniziativa insieme alla Lilt di Arezzo, realtà che da anni svolge un lavoro prezioso sul territorio". "Per la Lilt di Arezzo - afferma Sabina Rossi, presidente provinciale Lilt Arezzo - 'condividere' il messaggio della prevenzione con un'azienda che rappresenta la storia, il presente e il futuro dell’economia aretina è motivo di grande orgoglio. Ringrazio la presidente Squarcialupi per la sensibilità avuta su ciò che a noi è più caro, ovvero il tema della prevenzione". Sulla stessa linea il vice coordinatore della Lilt Regione Toscana, Andrea Barbieri, che sottolinea "il percorso della Lilt aretina, realtà associativa che sposa con entusiasmo la mission della Lilt nazionale, unico ente pubblico su base associativa. Prima il gruppo Prada, oggi il gruppo Unoaerre sono partner di un progetto di 'welfare aziendale' innovativo che stiamo portando avanti - ricorda Barbieri - anche in Regione Toscana e a livello nazionale. Ringrazio Mario Fonnesu, presidente del Comitato scientifico della Lilt di Arezzo, per il fondamentale contributo fornito, che ha permesso di ottenere questi importanti risultati".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Unoaerre welfare aziendale screeening dermatologici Idi Roma
Vedi anche
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza