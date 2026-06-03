Welfare aziendale innovativo, Unoaerre punta sulla prevenzione: screening dermatologico ai dipendenti con partner Lilt di Arezzo

Una campagna di prevenzione dei tumori della pelle. E' l'obiettivo dell'iniziativa promossa da Unoaerre e dedicata ai dipendenti del gruppo, che conferma l'attenzione dell'azienda al benessere delle persone e alla cultura della prevenzione. Partner è la Lilt di Arezzo, realtà del volontariato locale radicata in tutta Italia e nota per la capillare diffusione del messaggio della prevenzione primaria, secondaria e terziario. "Concretamente - riporta una nota - si comincerà con la campagna di prevenzione dei tumori della pelle, il giorno 8 giugno. Circa 300 dipendenti di Unoaerre e delle aziende Unoglam ed Ercolani Galvanotecnica si sottoporranno a visite di screening dermatologico che eseguiranno i medici dell'Idi-Irccs di Roma (Istituto dermopatico dell'Immacolata), conosciuto in tutta Italia per essere centro di eccellenza in dermatologia".

"La salute e il benessere delle persone rappresentano un valore centrale per Unoaerre - afferma la presidente Maria Cristina Squarcialupi - Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un segnale del nostro impegno verso il benessere e la salute dei nostri collaboratori. La prevenzione rappresenta un valore fondamentale e siamo orgogliosi di poter realizzare questa iniziativa insieme alla Lilt di Arezzo, realtà che da anni svolge un lavoro prezioso sul territorio". "Per la Lilt di Arezzo - afferma Sabina Rossi, presidente provinciale Lilt Arezzo - 'condividere' il messaggio della prevenzione con un'azienda che rappresenta la storia, il presente e il futuro dell’economia aretina è motivo di grande orgoglio. Ringrazio la presidente Squarcialupi per la sensibilità avuta su ciò che a noi è più caro, ovvero il tema della prevenzione". Sulla stessa linea il vice coordinatore della Lilt Regione Toscana, Andrea Barbieri, che sottolinea "il percorso della Lilt aretina, realtà associativa che sposa con entusiasmo la mission della Lilt nazionale, unico ente pubblico su base associativa. Prima il gruppo Prada, oggi il gruppo Unoaerre sono partner di un progetto di 'welfare aziendale' innovativo che stiamo portando avanti - ricorda Barbieri - anche in Regione Toscana e a livello nazionale. Ringrazio Mario Fonnesu, presidente del Comitato scientifico della Lilt di Arezzo, per il fondamentale contributo fornito, che ha permesso di ottenere questi importanti risultati".