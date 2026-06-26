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Wmf 2026, a BolognaFiere chiusa l'edizione più ricca mai realizzata

26 giugno 2026 | 20.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è chiusa la tre giorni del 'We Make Future 2026', uno dei più grandi eventi al mondo sulla tecnologia, l'innovazione digitale e l'Intelligenza artificiale, che per il terzo anno consecutivo è andato in scena nei padiglioni di BolognaFiere. È stata un'edizione record, la più ampia e ricca mai realizzata, con oltre 1.000 speaker, 800 espositori e più di 3.000 fra investitori, startup e pmi. E poi istituzioni, atenei, centri di ricerca, enti no profit e oltre 50 delegazioni internazionali. Tra gli ospiti d'eccezione Enrico Mentana, Brunello Cucinelli, la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen, Francesca Albanese, Nicola Gratteri e Roberto Saviano. Tra i padiglioni della fiera anche numerosi side event, stage formativi, concerti, spettacoli, lo Start Up Day e svariate esperienze immersive legate al mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento, come il campionato europeo di drone soccer. E poi un Guinness World Record: la più lunga distanza mai percorsa da un aereo di carta. Un programma ricco e diversificato, con cui il festival si è confermato quale grande occasione per sviluppare soluzioni e attivare connessioni, per costruire nuove opportunità di business e comprendere come l'innovazione possa porsi al servizio della società.

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